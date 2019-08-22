21 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

Все обстрелы пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток зафиксировано 2 обстрела: вблизи Водяного и Новотроицкого.