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Вильнюс, Киев, Мадрид, Прага, Приштина и Таллинн являются самыми прозрачными европейскими столицами. Таковы результаты пилотного исследования, которое проводили представители Transparency International из 20 стран, сообщается на сайте организации.

В 2018 году эксперты под эгидой Тransparency International Slovensko оценили 26 столиц по 14 индикаторам. В частности, учитывались наличие и доступность данных о бюджете города и закупках, о мэре, депутатах и их работе, а также доступ к публичной информации. Эксперты изучали сайты местной власти и ответы на запросы.

«Киев оказался в лидерах этого пилотного исследования, в частности, благодаря удобной национальной системе публичных закупок ProZorro, публичному реестру электронных деклараций и полноте информации на сайте КГГА. Но в то же время у нас нет реестра лоббистов, как, например, в Мадриде, информации о зарплате мэра и его советников», - рассказал исполнительный директор ТI Украина Андрей Боровик.

Напомним, Transparency International Ukraine разработала и внедряет Рейтинг прозрачности 100 крупнейших городов Украины. Команда ТI ежегодно анализирует города по 91 индикаторам в 13 сферах. За два года средний показатель прозрачности городов повысился на 36%. В 2018 году лидерами рейтинга стали Дрогобыч, Мариуполь и Винница.
ForUm

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