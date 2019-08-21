Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm фиксируют признаки завершающего этапа подготовки интеграции банковской системы оккупированных территорий Донбасса в финансовую систему России.

Об этом сообщается на сайте сообщества.

«Интеграция банковской системы вышла на решающую стадию, об этом свидетельствуют как наши инсайдеры с оккупированных территорий, так и данные анализа в ходе разведки открытых источников», - говорится в сообщении.

Как отмечают в InformNapalm, так называемый «Центральный республиканский банк ДНР» («ЦРБ ДНР») объявил о переходе на новый план расчетов. С 19 августа начался перевод на новые расчеты и физических лиц.

Кроме того, пользователи соцсетей 20 августа начали сообщать о sms-рассылке, в которой пользователям сообщали об анонсированном изменении счетов.

Также на сайте террористической организации «ДНР» от 15 августа появилось сообщение, что «ЦРБ ДНР» внедряет новый программный комплекс с сентября 2019 года, в рамках которого будет осуществлен переход на новый план счетов, а также состоится запуск новой системы «Клиент-банк».

Отмечалось также, что «параллельно ведется работа по переводу Донецкой народной республики и Центрального республиканского банка, в частности, на новые стандарты бухгалтерского учета, новые планы счетов, синхронизированные с законодательством Российской Федерации, и новую систему казначейского учета».

InformNapalm обращает внимание политиков и дипломатов, что следует консолидировано реагировать на эти вызовы.

«Сначала была выдача паспортов Российской Федерации на Донбассе, теперь подготовка банковской системы к запуску в рамках интеграции с РФ. Все эти действия требуют немедленной реакции и очередных санкций против РФ как страны-оккупанта», - говорится в сообщении.