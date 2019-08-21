20 августа рабочая группа Государственной экологической инспекции Украины (Государственная природоохранная служба) начала проверку фактов осуществления незаконной вырубки леса ГП «Кутский лесное хозяйство» и Пистынского сельского совета на природно-заповедных территориях, находящихся в постоянном пользовании НПП «Гуцульщина» (Ивано-Франковской область). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Минэкологии.

«Однако при выезде на 11-м квартале Косовского ПНДВ провести проверку не смогли. Ряд работников Кутского лесхоза, около 50 человек, с применением физической силы к работнику НПП, препятствовали проходу комиссии на территорию и осуществляли давление, не допуская экоинспекторов к выполнению своих обязанностей», - говорится в сообщении.

На место была вызвана полиция. По факту избиения начальника отдела государственной охраны НПП «Гуцульщина» Андрея Матийчука и принуждение экоинспекторов выполнять неуполномоченные действия былосообщили сотрудникам косовского ОП ГУНП в Ивано-Франковской области.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины призывает Государственное агентство лесных ресурсов Украины и правоохранительные органы отреагировать на факт избиения работников НПП и препятствование комиссии Госэкоинспекции осуществлять профессиональные обязанности и принять немедленные меры относительно злоупотребления служебным положением работников ГП «Кутский лесхоз».

В ведомстве заявили, что представители ГП «Кутский лесхоз» постоянно вызывающе осуществляют незаконную рубку территории национального природного парка. Не останавливает их неправомерную деятельность и ряд открытых уголовных производств, несколько других судебных процессов.

Национальный парк признан потерпевшим в этих процессах. Министерство направило десятки писем в правоохранительные органы всех уровней с требованием разобраться в незаконной деятельности ГП «Кутский лесхоз».