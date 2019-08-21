также в разделеПолитика
«Оппозиционная платформа – За жизнь»: Власть Зеленского строит Освенцим для независимых СМИ 45
Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа 260
Гройсман подвел итоги своей работы 37
В «Слуге народа» объяснили принцип определения состава комитетов Рады 26
Избран новый глава Одесского облсовета 59
СМИ: Трамп и Макрон договорились вернуть Россию в G8 в следующем году 43
«Слуги народа» самовольно пересмотрели количество депутатов в комитетах Рады 64
«Слуги народа» займут все передние места в Раде 170
Журнал Polonia Christiana: Медведчук стал одной из центральных фигур в интервью Путина режиссеру Оливеру Стоуну 87
Медведчук: Украинской власти придется держать ответ перед Европарламентом, если она не прекратит давление на СМИ 50
10% от суммы взятки: У Зеленского хотят награждать обличителей коррупции 62
Новый посол Франции прибыл в Украину 19
Путин о ситуации в Украине: Внушает осторожный оптимизм 114
«Лидер Слуги народа» переписал бизнес на жену 53
У Зеленского прокомментировали инцидент с супругой Нетаньяху 92
Макрон выступает за перезагрузку отношений между ЕС и Россией 115
Глава Окружного админсуда предрекает Порошенко тюрьму или эмиграцию 94
Макрон: Встреча «нормандской четверки» может состояться в ближайшие недели 70

Немецкое правительство выступило против идеи возвращения России в число государств «Большой восьмерки». Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Reuters.

Он напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира из-за аннексии Крыма в нарушения международного права и дестабилизацию в восточной Украине. «Обе ситуации сохраняются», - сказал политик.

По его словам, как только в этом направлении будут какие-то изменения, можно будет обсуждать привлечение России.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что Россию нужно пригласить на конференцию «Большой семерки» (G7) в следующем году.  
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги