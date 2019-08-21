Немецкое правительство выступило против идеи возвращения России в число государств «Большой восьмерки». Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Reuters.



Он напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира из-за аннексии Крыма в нарушения международного права и дестабилизацию в восточной Украине. «Обе ситуации сохраняются», - сказал политик.

По его словам, как только в этом направлении будут какие-то изменения, можно будет обсуждать привлечение России.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что Россию нужно пригласить на конференцию «Большой семерки» (G7) в следующем году.

