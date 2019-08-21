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Разделение НАК «Нафтогаз Украины» и продажа ее частями несет угрозу судебному процессу компании с «Газпромом», а также энергетической безопасности страны.

Об этом говорится в заявлении компании в Facebook в ответ на предложение внештатному советника президента Владимира Зеленского Олега Устенко, который предлага «убить и расчленить» крупные государственные компании-монополисты

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«Убить и расчленить нас хотела еще Тимошенко. Потом, правда, передумала. Убийство и расчленение –  это кассовые сборы, но не всегда наиболее выгодный вариант для государства как собственника», - подчеркнули в НАК.

«Власть, избранная народом, вправе формировать политику в отношении доли государственной собственности и госпредприятий. Мы полностью разделяем идею, что государственные предприятия должны быть приватизированы полностью или частично.

Будем рады обсудить с господином Устенко выгоду для государства от этого и других вариантов», - добавили в Нафтогазе.

В компании напомнили, что Нафтогаз генерирует 16% доходов государственного бюджета.

«Благодаря нашей работе ситуация с подготовкой к зиме в газе сейчас намного лучше, чем в угле. В подземных хранилищах сегодня почти на 3,5 млрд кубометров больше газа, чем в прошлом году. Мы не просим себе специальных тарифов, мы просим рыночные условия. А еще Нафтогаз взимает с Газпрома $2,84 млрд, судится с ним более чем на $11 млрд, требует у Российской Федерации $5,2 млрд за украденные активы в Крыму.

 «Нам ближе философия: Трансформуйся или умри», - резюмировали в НАК.

Накануне Усенко заявил, что крупные госкомпании, которые являются монополистами, нужно разделять на части и продавать. По его словам, речь идет о НАК «Нафтогаз Украины» и «Укрзализныце». Также, по его мнению, «Укрспирт» «должен быть полностью приватизирован». А у Государственной продовольственно-зерновой корпорации «смысловой нагрузки в принципе не существует».
ForUm

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