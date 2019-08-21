Заработная плата педагогическим работникам дошкольных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведений столицы будет повышена с 1 сентября.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на августовской конференции педагогических и научно-педагогических работников Киева, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Также столичные власти приняли решение о повышении с 1 сентября зарплаты педагогическим работникам детско-юношеских спортивных школ, хотя такое повышение запланировано правительством с 1 января следующего года.

«Несмотря на наши достижения, мы еще имеем много вызовов. Большинство образовательных учреждений столицы, работающие более 50 лет, за это время ни разу не видели ремонта. Сложно представить, например, квартиру, в которой живут без ремонта 50 лет! В 2019 году на подготовку к новому учебному году из городского бюджета образование получила 2,5 млрд грн. За эти средства учреждения образования ремонтируют крыши, фасады, входные группы, осуществляют термомодернизацию зданий, реконструкцию спортивных и актовых залов, меняют окна, делают капитальные ремонты классов, коридоров, ремонтируют пищеблоки и покупают новое оборудование. А также - оборудуют учебные заведения, чтобы они были доступны для людей с инвалидностью», - подчеркнул Кличко.

По его словам, для эффективного распределения средств на ремонты учебных заведений была разработана «Карта потребностей». Она определяет приоритетные виды работ в учреждениях и позволит рационально и прозрачно направлять деньги туда, где они в первую очередь необходимы.

«Это позволит нам не только оперативно отслеживать проблемные моменты, но и развивать, развивать все учебные заведения столицы. Ибо условия для обучения в Киеве должны быть одинакового уровня во всех районах города», - подчеркнул мэр Киева.