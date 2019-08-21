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Продюсеры нового фильма о Джеймсе Бонде сообщили, что он будет называться «Не время умирать» (No Time To Die).

Премьера очередной, 25-й по счету, серии «бондианы» состоится весной 2020 года - 3 апреля в Великобритании и 8 апреля в США, сообщает ВВС.

В апреле нынешнего года было объявлено, что роль «агента 007» в пятый и последний раз исполнит Дэниэл Крейг, а в качестве «таинственного злодея» выступит актер Рами Малек, получивший в этом году «Оскара» за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия».

Ранее также стало известно, что в киносагу вернутся Рэйф Файнс и Бен Уишоу в образах М и Кью, Наоми Харрис вновь исполнит роль Манипенни, а Леа Сейду сыграет Мадлен Суонн.

Одним из сценаристов новой картины была утверждена Фиби Уоллер-Бридж, написавшая сценарии к телесериалам «Убийство Евы» и «Дрянь», а режиссером стал Кэри Йоджи Фукунага, снявший сериал «Маньяк» для Netflix и первые эпизоды сериала «Настоящий детектив» для HBO.

Первый фильм о Джеймсе Бонде («Доктор Ноу») вышел в октябре 1962 года. Роль «агента 007» в киносаге исполняли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниэл Крейг.

 
ForUm

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