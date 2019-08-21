20 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 5 обстрелов, «Север» - 2.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток зафиксировано 2 обстрела неподалеку Новомихайловки и Водяного.