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20 августа в Новой Москве 43-летний полковник из Керчи случайно выстрелил себе в голову, после того как пытался почесаться пистолетом

Об этом сообщают российские СМИ.

Жена потерпевшего вызвала медиков, которые госпитализировали мужчину, но вскоре отпустили. Наградное оружие полковника вопреки правилам не хранилось в сейфе.

Вечером, 19 августа, полковник решил похвастаться перед женой пистолетом, которым его наградили «за военные заслуги» в Крыму в 2014 году. Пистолет был заряжен и не стоял на предохранителе. В конце концов, полковник случайно выстрелил себе в голову, когда чесался.

Жена потерпевшего вызвала медиков, которые госпитализировали мужчину. Полковника спасло то, что пуля не задела жизненно важные органы. После медицинского осмотра врачи отпустили мужчину домой.

По факту происшествия правоохранительные органы начали проверку.
ForUm

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