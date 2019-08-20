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Суд по расстрелам на улице Институтской 20 февраля 2014 решил частично удовлетворить ходатайство адвокатов экс-беркутовцев о допросе свидетелей.

Об этом сообщает Громадське.

Из 38 правоохранителей (бывшие и действующие, которые находились с 18 по 20 февраля непосредственно на месте событий) и руководителей николаевского, одесского и черниговского подразделений «Беркута», которых хотели допросить адвокаты, суд разрешил допросить 15 человек на выбор защиты. Также суд разрешил допросить работников, обслуживающих спецтранспорт.

Кроме того, суд разрешил допросить днепропетровский «Беркут», руководящий состав милиции по состоянию на 20 февраля, а также всех публичных лиц, о которых ходатайствовали адвокаты. Это – мэр Киева Виталий Кличко, генпрокурор Юрий Луценко, депутат Геннадий Москаль, который был руководителем следственной комиссии ВР, спикер Рады Андрей Парубий, депутат Сергей Пашинский, бывший народный депутат, сейчас посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, глава МИД при Януковиче Леонид Кожара, министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, а также легендованых свидетели.

Напомним, адвокаты беркутовцев просили у суда вызвать в качестве свидетелей несколько десятков человек.
ForUm

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