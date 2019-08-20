В рамках досудебного расследования установлено, что конфликт в парке возник между представителями «Муниципальной охраны» и частной охранной фирмы, сообщает пресс-служба столичного главка.

Правоохранители во время проведения розыскных мероприятий установили нескольких активных участников события: решается вопрос о задержании пятерых из них (все они имеют телесные повреждения) в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте также находятся их адвокаты.

Кроме того, полицейские проводят неотложные следственные действия, в том числе обыски. После установления всех обстоятельств инцидента возможна дополнительная квалификация события.

Ранее полиция сообщила, что в результате ночной стрельбы возле метро «Голосеевская» в Киеве пострадали трое мужчин.