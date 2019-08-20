19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

«С целью нанесения наибольшего ущерба нашим военнослужащим на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25)», - сообщили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил десять обстрелов и 1 – в районе ответственности группировки «Север».

С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел неподалеку Талаковки из автоматического гранатомета.