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Сотрудники контрразведки СБУ разоблачили в Киевской области бывшего боевика террористической организации «ДНР».

Как сообщает пресс-центр ведомства, в ходе досудебного расследования следователи СБУ установили, что в 2014 году житель Харцызска три месяца проходил «военную службу» в одном из незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».

В составе НВФ злоумышленник выполнял функции охранника штаба, дислоцированного в родном городе. Боевик участвовал в военных учениях, которые проводили с личным составом кадровые военнослужащие вооруженных сил РФ. Главарями террористической группировки он также привлекался к дежурствам на блокпостах и ​​боевому дежурству на позициях вблизи линии разграничения.

«Мужчина быстро разочаровался в «идеалах» террористов и почти два года работал на шахте, после чего решил переехать в Киевскую область», - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника в одном из районов Киевской области правоохранители обнаружили дополнительные доказательства его противоправной деятельности - несколько мобильных телефонов и компьютерную технику, содержащие переписку, связано с участием в террористической организации.

Следователи СБУ сообщили боевику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник полностью признал свою вину и дал обличительные показания о присутствии кадровых российских военных на временно оккупированных территориях.

Сейчас досудебное расследование в уголовном деле, процессуальное руководство в котором осуществлялось прокуратурой Киевской области, завершено, материалы дела с обвинительным актом переданы в суд для рассмотрения по существу.
ForUm

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