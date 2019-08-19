В Польше под Вроцлавом на одном из заводов LG в результате тяжелых травм погиб 28-летний украинец. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Gazeta Wroclawska.

По информации издания, компания LG Chem под Вроцлавом производит аккумуляторы для автомобилей. Авария произошла в субботу на производственной линии. Мужчину затянуло в механизм. Он получил серьезные травмы спины. Машина также раздавила ему грудь и повредила ключицу, а цепь на шее перерезала ему горло.

В больницу мужчину доставили в тяжелом состоянии. К сожалению, врачи не смогли спасти ему жизнь.

«По данному вопросу ведутся расследования. А пока рано говорить о деталях», - сообщил заместитель окружного инспектора труда города Вроцлав Анджей Погорски.

Ранее в Польше, в городе Погорска-Воля, во время строительства газопровода погиб украинец. По информации аварийной службы, труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где находился 37-летний мужчина.