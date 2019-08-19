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Правительство России считает, что Украина до сих пор должна РФ около 3,7 млрд долларов (так называемый долг Януковича), которые Фонд национального благосостояния приобрел еще в декабре 2013 года. Об этом пишет РБК

Как сообщается, в декабре Украина объявила по этим бумагам дефолт и не выплатила деньги. Тогда Россия подала на Украину в суд Англии, поскольку эти облигации регулировались британским правом. 

Украина, по мнению издания, считает, что это был не межгосударственный кредит, а коммерческие бумаги. В свою очередь Россия уверяет, что это был «двухсторонний межправительственный заем». 

РБК утверждает, что Украина учитывает лишь долг перед РФ в сумме 0,61 млрд долларов, который образовался в начале 1990 годов за поставки газа.  

В 1997 году стороны договорились в рамках раздела Черноморского флота, что этот долг будет погашаться в безденежной форме путем ежегодного зачета $97,8 млн за аренду Россией базы Черноморского флота в Крыму. Последний взаимозачет состоялся в марте 2014 года, долг был заморожен на отметке $606 млн, следует из данных украинского Минфина, но непонятно, произошло это до или после присоединения Крыма к России. 

По мнению РФ, Украина занимает второе место среди стран, которые задолжали России. На первом месте Беларусь с долгом 7,55 млрд долларов. 

Как сообщалось, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния (3 млрд долл. - сам выпуск и 75 млн долл. - последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму 3,075 млрд долл. в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.

Соответственно, 26 мая 2017 года Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения от 29 марта 2017 года до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в Апелляционном суде.
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