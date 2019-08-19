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Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках борьбы с незаконным оборотом средств поражения разоблачили в Одесской области сбыт нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщает пресс-центр ведомства, что житель региона, бывший военнослужащий, проходивший службу в районе проведения АТО, незаконно хранил в собственном доме стрелковое оружие отечественного и иностранного производства для продажи. Злоумышленник подыскивал клиентов, в частности, среди представителей криминальных кругов Одесской области.

Во время санкционированных следственных действий в помещении злоумышленника изъяты пистолеты «Маузер» и «Экол», почти полтысячи патронов различного калибра, холодное оружие.

По информации СБУ, изъятые боеприпасы украдены из воинских частей в районе проведения ООС и переправлены сообщниками в Одессу для реализации.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные следственные действия для установления всех лиц, причастных к нелегальному бизнесу. Начата экспертиза изъятого оружия и боеприпасов.

 
ForUm

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