18 августа в комнате общежития в с. Залесье Броварского района Киевской области военнослужащий военной службы по контракту открыл стрельбу. 22-летний старший солдат совершил 4 выстрела с кустарно изготовленного оружия в сторону гражданского гражданина, сообщили ForUm’у в пресс-службе военной прокуратуры.

Один из выстрелов попал потерпевшему в грудь, второй - в правую ногу. От полученных травм мужчина 1990 года рождения умер в реанимации Броварской центральной районной больницы.

Нападавший задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Протоколом медицинского освидетельствования подтверждено, что на момент совершения преступления военный находился в состоянии наркотического опьянения под действием амфетамина.

По данному факту внесены сведения в Едрей по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется Броварским отделом полиции ГУ ЧП в Киевской области, процессуальное руководство - военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.