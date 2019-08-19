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Десятки депутатов Европарламента и экологических организаций призвали запретить трофейную охоту. В открытом письме, обнародованном в воскресенье, 18 августа, в Женеве в рамках Всемирной конференции по сохранению редких видов животных инициаторы обращения призвали внести изменения в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), пишет DW.

Ранее, в начале обсуждения, экологи предупредили о быстром беспрецедентном сокращении разнообразия видов. По заявлению генерального секретаря CITES Ивонн Игеро, продолжать в том же духе «больше невозможно».

Одна из тем конференции - процветающая, особенно в интернете, нелегальная торговля дикими животными, способствующая исчезновению видов. Своим открытым письмом депутаты Европарламента подняли вопрос о запрете трофейной охоты, хотя изначально эта тема не стояла на повестке дня конференции в Женеве. Авторы обращения, более 50 депутатов и ряд представителей экологических организаций, обратили внимание, что запрет на торговлю животными, перечисленными в приложении к Конвенции об охране видов, не распространяется на охотничьи трофеи. По словам защитника прав животных Эдуардо Гонсалвеша, трофейная охота является «индустрией с многомиллионным оборотом» и, следовательно, явно «коммерческой». Поэтому соответствующая лазейка в Конвенции должна быть устранена.

Охота на диких животных, таких как носороги, слоны или львы, разрешена во многих африканских странах. Практика разрешения туристам охотиться за деньги на некоторые виды животных подвергается критике. Однако правительства стран, где разрешена подобная охота, утверждают, что доходы от этого вида деятельности будут инвестироваться в проекты по защите животных.

Конвенция CITES была заключена в 1973 году. Она регулирует международную торговлю дикими животными и растениями. В настоящее время в список входят около 5000 животных и 29 000 видов растений. На конференциях государств-членов Конвенции должны уточняться списки видов, к которым применяются торговые ограничения. В нынешней конференции, которая продлится 12 дней, принимают участие представители более чем 180 стран-участниц Конвенции.
ForUm

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