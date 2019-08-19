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18 августа около 18:00 в районе проведения операции Объединенных сил в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб 1 военнослужащий и 3 получили ранения средней и легкой тяжести.

Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, сообщает пресс-центр ООС.

Раненым была оказана неотложная медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Правоохранительными органами из состава Объединенных сил на месте происшествия проводятся оперативно-следственные действия по установлению обстоятельств и причин гибели одного и ранения трех военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.
ForUm

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