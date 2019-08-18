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Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 37
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Власти Гибралтара отклонили запрос США о задержании иранского нефтяного танкера Grace 1.

Как сообщает издание Gibraltar Chronicle, это решение было принято, поскольку судно не нарушает местные и европейские законы.

В правительстве Гибралтара пояснили, что позиция Штатов была напрямую связана с соблюдением американских санкций против Ирана. Однако аналогичных санкций в Гибралтаре и в целом в ЕС нет.

 

Как говорится в заявлении, санкционный режим Евросоюза против Ирана в корне отличается от американского.

Напомним, 4 июля военнослужащие Великобритании задержали иранский нефтяной танкер в Гибралтаре, подозреваемый в доставке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС.

После этого инцидента Корпус стражей Исламской революции захватил британский нефтяной танкер Stena Impero во время прохода через Ормузский пролив.

Захват танкера иранскими силами обострил обстановку в Персидском заливе, в связи с чем США инициировали создание морской коалиции для патрулирования вод в Ормузском проливе и «борьбы с иранской агрессией».

В четверг, 15 августа, Верховный суд Гибралтара постановил освободить иранский нефтяной танкер Grace 1, задержанный в июле по запросу США. Опосля суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1.
ForUm

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