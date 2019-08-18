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Заммэра Житомира подозревают в халатности на 800 тысяч гривен 19

Одному из заместителей мэра Житомира объявили подозрение в служебной халатности, в результате которого государству был нанесен ущерб в размере в 700 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По версии следствия, чиновница, занимая должность начальника одного из управлений горсовета и распорядителя бюджетных средств, заключила с победителем конкурсных торгов по закупке медицинского оборудования заранее убыточный тендер.

«Предложенная цена лота с одинаковыми техническими характеристиками у коммерческой структуры была значительно выше предложения других участников. Таким образом, нарушила принцип экономии использования бюджетных средств, что в дальнейшем привело к убыткам на сумму более 700 тысяч гривен», — заявили в полиции.

Чиновнице было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебнаяхалатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
ForUm

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