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Режиссер кино и мультипликации, аниматор Ричард Уильямс умер в своем доме в Бристоле, Британия, в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 16 августа.

Уильямс родился в Торонто, потом переехал жить в Великобританию. Стал широко известен благодаря работе над анимацией в художественном фильме Кто подставил кролика Роджера Роберта Земекиса. Он создал персонажей кролика Роджера и его супруги Джессики Рэббит.

За работу над фильмом о кролике Роджере Уильямс получил два Оскара и одну премию BAFTA. Всего за свою карьеру он трижды становился обладателем Оскара.
Уильямс  также написал практическую книгу под названием Набор для выживания аниматора.

Работал он и над одним из фильмов саги о Джеймсе Бонде Казино Рояль и над двумя фильмами из серии Розовая пантера.
ForUm

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