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В субботу, 17 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил. 

Противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Павлополя, Водяного, Лебединского, Пищевика, Южного.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Пищевика и Водяного.

Напомним, вчера боевики сорвали договоренности по разведению сил в Золотом.
ForUm

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