В субботу, 17 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Павлополя, Водяного, Лебединского, Пищевика, Южного.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Пищевика и Водяного.
Напомним, вчера боевики сорвали договоренности по разведению сил в Золотом.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время