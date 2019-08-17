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В Украинской Православной Церкви отметили 5-ю годовщину интронизации Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, 17 августа, в день интронизации Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялась праздничная Божественная литургия, которую возглавил Предстоятель.

Духовенство и верующие из разных епархий прибыли в столицу, чтобы поздравить Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с пятой годовщиной избрания на Киевскую митрополичью кафедру.

Патриаршее поздравление митрополиту Онуфрию с пятилетием интронизации направил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл.

«Все эти годы Вы со смирением, терпением и упованием на помощь Божию несете возложенный на Вас нелегкий крест Предстоятельского служения. Достойно продолжая делание блаженнопочившего митрополита Киевского и всея Украины Владимира, Вы неустанно призываете клир, монашествующих и паству хранить верность каноническому Православию, стремитесь оберегать их от соблазна раскола, примером личной благочестивой жизни наставляете в евангельских истинах. Ныне под Вашим водительством Украинская Православная Церковь, несмотря на все скорби и испытания, являет духовную стойкость и единство, мужественно противостоит козням врага рода человеческого, продолжающего сеять в сердцах людей плевелы вражды, благовествует мир ближним и дальним», - сказано в тексте поздравления.

С пятилетием интронизации Предстоятеля УПЦ также поздравили гости из Америки: архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Вениамин произнес приветственное слово от имени Архиепископа Вашингтонского, Митрополита всея Америки и Канады Тихона и подарил Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию икону преподобного Германа Аляскинского с частицей мощей этого святого. 

Его Блаженство поблагодарил архипастырей за слова приветствия, а всех верующих - за поддержку, терпение и любовь к Богу и ближнему в условиях дискриминации и клеветы на Церковь. 

«Сильным человеком является тот, кто может претерпеть несправедливое, неправедное, незаслуженное. Если он терпит ради Бога - это сильный человек, - отметил Блаженнейший Владыка. - И я рад и благодарю Бога за то, что наша Церковь состоит из таких сильных людей».

После окончания богослужения Предстоятеля приветствовали представительницы женских монашеских обителей, сестры милосердия и все присутствующие верующие.

Кроме того, сегодня во всех епархиях и храмах Украинской Православной Церкви были отслужены молебны о здравии Предстоятеля.

Как сообщалось, 13 августа 2014 года Собор епископов Украинской Православной Церкви избрал Предстоятелем УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. 17 августа 2014 года в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоялась его торжественная интронизация.
ForUm

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