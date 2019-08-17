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В Украинской Православной Церкви – пять новых митрополитов.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, сегодня, в день 5-летия интронизации Митрополита Онуфрия, на торжествах в Киево-Печерской лавре пять архиереев возведены в сан митрополитов.

На фото слева направо: Митрополит Джанкойский и Раздольненский Алипий (Козолий), митрополит  Северодонецкий и Старобельский Никодим (Барановский), митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров), митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) и митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр). 

Кроме того, в УПЦ четыре новых архиепископа. Сегодня возведены в сан архиепископа: епископ Путивльский Антоний (Крипак), епископ Вознесенский и Первомайский Алексей (Шпаков), епископ Волынский и Луцкий Нафанаил (Крикота), епископ Александрийский и Светловодский Боголеп (Гончаренко). 
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