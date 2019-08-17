Китайская ракета-носитель Smart Dragon-1 (SD-1), предназначенная для коммерческого использования, осуществила дебютный полет в субботу, отправив три спутника на запланированную орбиту.

Об этом информирует Xinhua.

«Новая китайская ракета-носитель Smart Dragon-1 (SD-1), предназначенная для коммерческого использования, совершила первый полет в субботу, отправив три спутника на запланированную орбиту», - говорится в сообщении.

Новая серия Dragon, в отличие от ракет-носителей семейства «Long March», разрабатывалась с коммерческой целью для удовлетворения спроса на рынке небольших коммерческих спутников.

Ракета SD-1 общей длиной 19,5 метров, диаметром 1,2 метра и взлетным весом около 23,1 тонны является малой ракетой твердотопливного носителя, способной доставлять 200 кг полезных грузов на солнечную синхронную орбиту на высоте 500 км.