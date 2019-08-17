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В Киево-Печерской лавре тысяч верующих Украинской Православной Церкви отмечают 5-ю годовщину интронизации Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, духовенство и верующие из разных епархий прибыли в столицу, чтобы поздравить Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с пятой годовщиной избрания на Киевскую митрополичью кафедру. Сегодня праздничная Божественная литургия проходит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Вчера, накануне Дня интронизации, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре совершили всенощное бдение, которое возглавил Митрополит Онуфрий.

«Каждое служение имеет свои особенности. Если говорить об особенностях служения священнослужителя, то нужно иметь терпение, работать над собой, себя не любить, а ближних не бить. Я всегда старался это делать. Не могу сказать, что у меня получилось, но это моя цель - к себе быть строгим, а к другим относиться с любовью», - рассказал сам Блаженнейший владыка о миссии Предстоятеля УПЦ телеканалу «Интер».

Как сообщалось, 13 августа 2014 года Собор епископов Украинской Православной Церкви избрал Предстоятелем УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. 17 августа 2014 года в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоялась его торжественная интронизация.
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