В Житомире одному из заместителей городского головы сообщено о подозрении в невыполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Речь идет о том, что в 2017 году тендерным комитетом под председательством (в то время) начальника управления здравоохранения Житомирского горсовета, были определены победители конкурса по закупке за бюджетные средства диагностического оборудования для трех больниц на общую сумму почти 5,2 млн грн.

Однако, как установлено досудебным расследованием, при определении победителей нарушены требования п. 2 ст. 3 Закона Украины «О публичных закупках» по соблюдению режима экономии использования бюджетных средств, а также принципа максимальной экономии и эффективности осуществления закупок.

В частности, председателем тендерного комитета не внесено предложение по учету при закупке требований о соблюдении законодательства по ценообразованию на медицинские изделия, которое регулируется государством в соответствии с рядом постановлений Кабинета Министров Украины.

Такими противоправными действиями бюджету нанесен ущерб на сумму почти 790 тыс. грн.

Как недавно сообщалось, руководителю департамента общества, которое поставило медицинское оборудование по завышенным ценам, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст. 191 УК Украины.