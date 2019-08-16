Гендиректор корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) и бывший владелец футбольного клуба «Кубань» Олег Мкртчан признан виновным в хищении более 1 млрд рублей у ВЭБа. Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших, сообщает Интерфакс.

Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом «секретно». Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие и суд установили, что Мкртчан организовал хищение кредитных денежных средств «Внешэкономбанка», выделенных для развития корпорации, на сумму более 1 млрд рублей.

Адвокат осужденного Игорь Поповский говорил, что в деле речь идет о хищении $2,5 млрд.

Мосгорсуд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» (стала потерпевшей стороной в следствии переуступки прав) на сумму более 199 млрд рублей.

По словам Музыченко, до исполнения приговора под арестом останется имущество Мкртчана, в том числе автомобиль, а также денежные средства в сумме 1,5 млн рублей, более 40 тысяч долларов, 14 тысяч евро.

Защита намерена обжаловать приговор.

В конце декабря 2018 года «Коммерсантъ» писал, что СК ужесточил обвинение Мкртчану и вместо хищения 1 млрд рублей вменил ему хищение 85 млрд рублей у ВЭБа. По информации издания, его обвинили в том, что ВЭБ в 2011 году выдал кредит в 85 млрд рублей ИСД на развитие Алчевского металлургического комбината под залог акций этого предприятия. На часть этих денег была построена электростанция для комбината и закуплено новое оборудование. До смены власти на Украине в 2014 году Мкртчан от лица комбината заплатил банку $40 млн в качестве процентов по кредиту, а в 2014-2016 годах платежи стали невозможны из-за военных действий на Донбассе. В 2016 году кредитовавшая ИСД дочерняя структура ВЭБа переуступила право требования долга НКО «Фонд промышленных активов» (также стопроцентная «дочка» ВЭБа), занимающейся проблемными промышленными активами, писала газета.

Ранее владельцы ИСД констатировали потерю контроля над активами союза на Донбассе, в том числе над Алчевским меткомбинатом и Алчевским коксохимическим заводом.

Басманный суд Москвы заключил Мкртчана под стражу в феврале 2018 года.