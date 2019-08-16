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Национальный банк не планирует ограничивать физлиц-предпринимателей в использовании собственных средств.

«Распространенная в СМИ информация о якобы таких планах Нацбанка является некорректной интерпретацией норм, содержащихся в проекте изменений к Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов, который был предложен для общественного обсуждения», - сообщается на странице ведомства в Facebook.

Действующие требования Инструкции уже и так предполагают, что физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую/независимую профессиональную деятельность должно открыть в банке отдельные счета – для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности и для собственных нужд. Поэтому и сегодня физическое лицо-предприниматель может тратить средства из предпринимательского счета только для осуществления предпринимательской деятельности.

Соответственно, норма проекта, на которую ссылаются СМИ, носит технический уточняющий характер и не содержит изменений по существу для физлиц-предпринимателей. В то же время такая норма не запрещает физическому лицу-предпринимателю после уплаты всех налогов и сборов перечислить средства с текущего счета, открытого для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности на текущий счет, открытый данному лицу для собственных нужд.

В НБУ отметили, что окончательная версия изменений в Инструкцию будет принята по итогам общественного обсуждения с учетом предложений и замечаний.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 12 сентября 2019 на почтовый и электронный адрес Национального банка Украины.
ForUm

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