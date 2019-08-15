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АК «Нафтогаз Украины» планирует до конца 2020 года взыскать с российского «Газпрома» 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом в интервью «Экономической правде» заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Мой прогноз, что до конца 2020 года мы взыщем всю сумму - около 3 млрд долларов. Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскания до конца 2020 года», - сказал он.

По его словам, арестованы активы «Газпрома» в Великобритании и Нидерланадах.

«В Люксембурге и Швейцарии есть определенные ограничительные меры, но их нельзя назвать арестами. Смысл в том, что в этих странах нет активов «Газпрома», которые можно было бы заморозить, но если такие активы там появятся, то они будут заморожены.

Общая сумма ареста, если отталкиваться от оценки замороженных активов, значительно превышает то, что они нам должны. Скажем так: она превышает 3 млрд долларов», - добавил исполнительный директор «Нафтогаза».

Напомним, 28 февраля 2018 года арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.

 
ForUm

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