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Духовенство и верующие трех епархий Украинской Православной Церкви в Винницкой области совершили молитвенное шествие к месту явления Пресвятой Богородицы в Иосафатовой долине.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, 15 августа духовенство и прихожане Винницкой, Тульчинской и Могилев-Подольской епархий совершили традиционный крестный ход к месту явления Пресвятой Богородицы в Иосафатовой долине.

Верующие прошли с молитвой около пяти километров, неся тяжелые кресты на место явления Божией Матери.

Православные паломники из разных регионов Украины помолились на праздничной литургии. 

Богослужение возглавил митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан.

Традиционный крестный ход в Иосафатову долину ежегодно проходит 15 августа.

По преданию, 15 августа 1923 года в этом месте, над святым источником, монаху Иакову явилась Пресвятая Богородица, которая призвала: «Христа славьте, Кресты ставьте!». Сейчас в Иосафатовой долине расположены тысячи крестов.
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