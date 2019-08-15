Сегодня наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Почаевский Владимир отмечает свой 60-летний юбилей.

Фото: УПЦ

В этот день владыка Владимир принимает поздравления от духовенства и верующих Православных Церквей, сообщает Центр информации УПЦ.

Поздравления с 60-летием со дня рождения направил наместнику Почаевской лавры Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл.

«Путь духовного возрастания Вы начали в Успенской Почаевской лавре. Вознамерившись поработать в Винограднике Христовом и желая познать Творца всем своим разумением, Вы принесли монашеские обеты, приняли священный сан и получили богословское образование в Московских духовных школах. Вы несли различные послушания и стремились с усердием служить Господу», - сказано в поздравлении Патриарха.

«Совершая ныне архипастырские труды, Вы отстаиваете каноническое Православие и научаете паству не преклоняться под чужое ярмо с неверными (2 Кор. 6:14), - отметил он. - Более двадцати лет Вы являетесь наместником Успенской Почаевской лавры, стремитесь подавать добрый пример братии и с любовью принимаете многочисленных паломников».



Патриарх Кирилл наградил митрополита Почаевского орденом равноапостольного князя Владимира III степени, а также пожелал ему «крепости душевных и телесных сил и обильной помощи Божией в дальнейшем архиерейском служении».

Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий пожелал владыке Владимиру «душевной и телесной крепости, милостей и щедрот от Спасителя нашего вместе с благодатной помощью в высоком Апостольском служении».

«Приняв дар жизни от Всеблагого Бога, Вы шаг за шагом восходили от силы в силу, возростали и крепли духом, наполнялись премудростью и благодатью Божией, чтобы в определённое Всемудрым Промыслителем время использовать полученные и приумноженные таланты во славу Святой Матери Церкви. Поставленные Богородицей начальствовать в Почаевской Лавре, Вы по-отцовски заботливо взращиваете ростки на ниве духовной, которые приносят обильные плоды к небесной трапезе», - сказано в тексте поздравления от Предстоятеля УПЦ.

Митрополит Почаевский Владимир (Мороз Виорел Лазаревич), викарий Киевской епархии, родился 15 августа 1959 г. в с. Молодия Глубокского р-на Черновицкой области Украины в крестьянской семье.

В 1977-1979 гг. служил в рядах Советской армии.

В 1981 г. зачислен в число братии Успенской Почаевской лавры.

В 1982 г. пострижен в рясофор, в 1983 г. – в монашество, рукоположен во иеродиакона, в 1984 г. – во иеромонаха.

В 1988 г. окончил Московскую духовную семинарию.

В 1989 г. возведен в сан игумена и назначен ризничим Троице-Сергиевой лавры.

В 1991 г. переведен в клир Черновицкой епархии и назначен наместником Иоанно-Богословского монастыря с. Крещатик.

7 июля 1992 г. возведен в сан архимандрита.

28 сентября 1992 г. переведен в Почаевскую лавру и назначен регентом хора и экономом лавры

С 26 июля 1996 г. – наместник Почаевской лавры.

Решением Синода УПЦ от 22 ноября 2000 г. избран епископом Почаевским, викарием Киевской митрополии. Хиротония состоялась 3 декабря 2000 г.

7 июля 2006 г. возведен в сан архиепископа.

24 марта 2012 г. возведен в сан митрополита.