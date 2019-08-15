Многие журналисты и эксперты прямо говорили, что Бессмертный, замминистра иностранных дел Зеркаль и еще целый список лиц - это люди, которых Порошенко внедрил, чтобы они специально вредили новой власти. Так политический эксперт Юрий Дудкин в Facebook прокомментировал решение президента Владимира Зеленского уволить Романа Безсмертного из состава Минской контактной группы.

«Видимо, теперь это поняли и у нового президента, поэтому и уволили человека, который работал на срыв мирных переговоров», - заключил эксперт.

Дудкин аргументирует, что Роман Бессмертный сознательно работал на срыв мирных переговоров в Минске.

«Например, человек, которому доверили договариваться о мире, прямо призывал в интервью прекратить работу Минской контактной группы - т.е. закрыть единственную площадку, где идет диалог между Киевом и непризнанными республиками», - приводит аргументацию эксперт.

В качестве аргументов эксперт приводит несколько примеров из интервью Романа Бессмертного, где политик выступает против выполнения Минских соглашений.

«А вы еще почитайте старые интервью Бессмертного, найдете там много интересного. Август 2017 года - представитель Украины в Минской контактной группе предложил … распустить ТКГ и отказаться от изменений в Конституцию и особого статуса для Донбасса. Январь 2016 года - Роман Бессмертный заявил, что уже начался «Минск-3». Услышав такое, даже Порошенко тогда бегом побежал успокаивать всех и опровергать», - напомнил автор.

По словам Юрия Дудкина, «если бы официальный Киев послушал Бессмертного, сейчас бы Украину все обвиняли в невыполнении своих обязательств по Минским соглашениям. Понимаете теперь, что такие люди в составе Минской ТКГ - это герои со знаком «минус»?

Поэтому, по мнению Дудкина, увольнение Бессмертного - это позитивный сигнал.

«Поэтому ничего удивительного в увольнении Бессмертного нет. Наоборот, как раз такие решения - это симптомы выздоровления», - резюмировал политический эксперт Юрий Дудкин.