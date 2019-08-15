Полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко в августе 2018 года в селе Суботцы Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на первого зампредседателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслава Аброськина.

Полицейские установили обстоятельства исчезновения ребенка. 24 августа 2018 17-летняя ученица местной школы Диана Хриненко ночью возвращалась домой с дискотеки. По дороге девушка общалась по телефону с парнем. Когда до двора осталось около 300 метров, девушка громко закричала и сказала парню, чтобы тот быстро звонил ее матери, потому что на нее напали. Затем связь с ним прервалась.

Правоохранители организовали масштабные поиски пропавшей несовершеннолетней. Долгое время работники полиции, спасатели, военнослужащие Нацгвардии и представители общественности круглосуточно прочесывали село. Кроме того, отрабатывались соседние населенные пункты и прилегающие к ним территории.

«В рамках поисковых и оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия, мы в буквальном смысле обыскали каждый колодец, каждую канаву, обошли каждый двор и проверили всех ранее судимых граждан и лиц без определенного места жительства», - отметил первый заместитель главы Нацполиции.

Поиски пропавшей девушки продолжались все время, однако ее останки нашли только в марте 2019 года. При проведении следственных и розыскных действий полицейским удалось выйти на подозреваемого – 28-летнего жителя одного из сел того же Знаменского района Кировоградской области.

Следователи собрали доказательную базу о причастности молодого человеку к убийству Дианы Хриненко. После этого его объявили в розыск.

Полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого. Оказалось, что после совершения преступления мужчина на протяжении длительного времени скрывался на территории Республики Польша. Благодаря тесному сотрудничеству украинских и польских правоохранителей злоумышленника передали полиции Украины.

Сегодня полицейские доставят задержанного в суд для избрания в отношении него меры пресечения.