Тренерам детских и юношеских спортивных школ с 1 января 2020 года увеличат зарплату на 20-70%, сообщила пресс-служба Кабмина.

По данным Министерства молодежи и спорта, повышение, предусмотренное нормативным актом, отныне будет зависеть не от места работы тренеров-преподавателей, а повышаться в зависимости от имеющейся категории, которая устанавливается по результатам их работы.

Кроме того, правительство приняло решение об увеличении стипендий для выдающихся и перспективных спортсменов, о запуске центра олимпийской подготовки по прыжкам в воду, а также о развитии материально-технической базы для паралимпийского спорта.