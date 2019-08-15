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30 и 31 августа в шести кинотеатрах Киева состоится показ документального фильма «Иловайск. Рыцари неба», сообщает Министерство по делам ветеранов.

В кинотеатры «Киевская Русь», «Флоренция», «Факел», «Днепр», «Лира» и «Имени. Т. Шевченко» приглашают всех желающих – вход свободный

Фильм «Иловайск. Рыцари неба» базируется на интервью с родными, друзьями и собратьями павших героев, а также архивных материалах. Съемки проходили в нескольких городах Украины.

«Это попытка понять, почему произошла эта трагедия, можно ли было ее избежать, а также рассказ о тех, кто отдал свою жизнь за свободу Украины», - отмечается в сообщении.
ForUm

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