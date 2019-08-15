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14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – из запрещенного  минскими соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм, говорится в сводке ООС.

Также противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил девять обстрелов: неподалеку Песок – из стрелкового оружия; возле Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Николаевки - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Пивденного по направлению шахты имени Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского - из запрещенных минометов калибра 120 мм; в районе Зайцево – также из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов; вблизи хутора Вольный – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
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