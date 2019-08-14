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На Закарпатье более 170 детей со всей Украины отдохнули и оздоровились в детском православном лагере «Камо Грядеши».

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Мукачевской епархии УПЦ, детский лагерь «Камо грядеши» в этом году проходил с 5 по 14 августа на территории Ужгородского района - в селе Цыгановцы.

За время работы детского лагеря «Камо Грядеши» посетил управляющий Мукачевской епархии митрополит Феодор. 
«Владыка в живой беседе с подрастающим поколением поделился основами Православной веры, а также осмыслил, в доступной форме для детей, жизнь человека в современном мире», - рассказали в пресс-службе епархии.

В последний день работы лагеря организаторы провели ярмарку для детей.

«Уже по традиции в последний день лагеря мы готовим "Веселую ярмарки". На протяжении всего лагеря дети за добрые дела ежедневно получали своеобразную «валюту» - грядешики. Вот за эти грядешики на ярмарке можно что-то приобрести», - рассказали организаторы. 
ForUm

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