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Польша попытается договориться о тарифах на транзит газа «Газпрома» в Германию, которые обеспечат стране прибыль.

Об этом заявил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает Европейская правда со ссылкой на Wyborcza.pl.

Трубопровод «Ямал» в настоящее время транспортирует 29 млрд кубометров газа в Германию, напомнил чиновник.

«Это бизнес-вопрос. Мы постараемся, чтобы он не проходил бесплатно, как на данный момент. 21 миллион дохода в год против этих миллиардов, транспортируемых 660 км, это ноль», - сказал он.

Контракт на транспортировку газа ямальским газопроводом в Западную Европу закончится 16 мая 2020 года.

Наимский также повторил, что Варшава не планирует продлевать контракт на поставку газа в Польшу через трубопровод «Ямал». Контракт с российским «Газпромом» на поставку газа закончится в конце 2022 года.

Ранее он заявил, что в конце 2022 Польше станет окончательно независимой от поставок газа из России.
ForUm

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