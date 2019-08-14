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В 19-ю годовщину трагедии подводной лодки «Курск» Православная Церковь молится о погибших членах ее экипажа.

Фото: naked-science.ru

В Мурманской области панихида по погибшим прошла в полковом храме святого Николая Чудотворца в Ура-Губе, где экипаж «Курска» нес службу и откуда вышел в свой последний рейс, сообщает patriarchia.ru.

После Литургии у мемориального комплекса погибшим морякам в поселке Видяево состоялся траурный митинг. 

По традиции на мемориал из Никольского храма Видяево были принесены четыре иконы: Спасителя, Пресвятой Богородицы, святителя Николая и равноапостольного князя Владимира.  Епископ Североморский и Умбский Тарасий совершил заупокойную литию по погибшим подводникам. 

В этот же день в Пантелеимоновом храме Мурманска настоятель протоиерей Владимир Семенов совершил заупокойную литию. На богослужении присутствовали ветераны-подводники. Участники митинга памяти возложили цветы и венки к памятнику погибшим морякам.

19 лет назад, 12 августа 2000 года, в Баренцовом море в результате нескольких взрывов на борту затонула российская атомная подводная лодка Курск. На ее борту находились 118 членов экипажа, все они погибли.
ForUm

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