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В Житомире, в ночь с 13 на 14 августа, неизвестный злоумышленник обокрал храм на территории Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря УПЦ.

Фото: Сайт Национальной полиции

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ГУ Нацполиции Житомирской области, преступник вынес из храма икону Пресвятой Богородицы, которую позднее сотрудники правоохранительных органов нашли у забора. Также он похитил пожертвования верующих и украшения со святынь.

По предварительной информации, злоумышленник взломал окно, чтобы проникнуть в храм.

Виновного в краже ожидает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, - отметили в Нацполиции.
ForUm

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