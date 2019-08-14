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Генеральный прокурор Юрий Луценко отрицает, что он разваливает своими действиями следствие по делам Майдана.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на обвинения руководителя департамента Сергея Горбатюка. Впрочем он признал, что у них сложные отношения.

«Я не сразу был против него, сначала много месяцев я провел в этом кабинете пытаясь получить от него ответ, как идет следствие. Для меня он - дементор, он выпивает из меня всю энергию, по 30,40,60 минут здесь он выпивал из меня всю энергию на день. Из него невозможно получить план, как и куда движется следствие. Когда мы получим результат», - пояснил Луценко свое отношение.

«После этого я стал собирать группы - его и прокуроров. Следователи прокуроры уже говорили понятные мне вещи. И никто, включая Горбатюка, не может отрицать, что я решал все поставленные задачи - надо купить новый микроскоп, значит мы покупали микроскоп, надо было больше компьютерной техники - он ее получил, надо больше людей - он их получил», - отметил генпрокурор.

По его словам, несмотря на это, Горбатюк выходил к прессе и излагал свою версию картинки,что ему мешают. «То, что он на меня подает заявления в НАБУ, я уже на это не обращаю внимание. Если генпрокурор меняет человека в группе Горбатюка - это преступление. Если не меняет, но хочет получить информацию, то это тоже преступление, он не имеет права доступа к материалам», - отметил Луценко.

Луценко также опроверг слова Горбатюк, что он разваливает департамент.

«Луценко забрал криминологический отдел и разваливает следствие. Вот представление, где написано - заберите к прокурорам криминологический отдел. Как думаете, чья подпись? Горбатюка! Вчера закричали - не тех назначили. Знаете почему? Горбатюк хочет быть заместителем начальника департамента - начальником управления (организации и процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории. - Ред.)», - сказал Луценко, показав документы.

«Мои отношения с Горбатюком делятся на две половинки - сначала я верил, что он сложный и трудный, но идет своим путем. Но после того, как я увидел, что он всю жизнь хочет заниматься этими делами и никогда не передаст их в суд, я решил, что так нельзя. Я поставил вопрос о его снятии, но получил колоссальную агрессию от адвокатов Небесной сотни и семей погибших, они ему верят, поэтому я решил его не увольнять», - пояснил Луценко.

Напомним, начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что новое управление Генеральной прокуратуры, которое приказал создать генпрокурор Юрий Луценко, позволит ему назначить на руководящие должности «своих» людей и разрушит механизм расследования дел Майдана.
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