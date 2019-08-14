Кабинет Министров принял решение о создании Единого государственного реестра ветеранов войны. Такое решение приняли на заседании Кабинета министров в среду, 14 августа, сообщает 112 Украина.
Созданием реестра будет заниматься Министерство по вопросам ветеранов.
Стоит отметить, что в реестре будет указана информация об участниках боевых действий, участниках войны, людях с инвалидностью, полученной в результате войны. Также в реестр попадут участники Революции достоинства и те, кто имеют заслуги перед Украиной.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно Единого государственного реестра ветеранов войны».
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