И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что встречалась с президентом Владимиром Зеленским и представителями Офиса президента, где обсуждали продолжение реформы медицины.

Об этом Супрун рассказала перед заседанием Кабинета министров, отвечая на вопрос журналистов, велись ли с ней переговоры о продолжении работы в должности министра здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ.

«Была встреча с президентом, с людьми из Офиса президента. Но мы в общем обсуждаем идею, чтобы трансформация (медицины. - Ред.) продолжалась дальше. И это самое важное. Это в большинстве своем - содержание наших разговоров: что надо делать, чтобы она дальше продолжилось», - отметила Супрун.

Супрун отметила, что встреча состоялась в это воскресенье, 11 августа.

Относительно ее работы в новом правительстве и.о.главы Минздрава отметила: «Относительно нового правительства - я думаю, что это вопрос к представителям Офиса президента и партии «Слуга народа», ибо они те, кто формирует новое правительство».