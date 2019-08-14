В США начали задумываться, стоит ли продлевать с Россией ядерное соглашение, срок действия которого истекает в начале 2021 года. Продление соглашения находится под угрозой из-за взрыва под Архангельском, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

США считает, что взрыв под Архангельском был связан с испытаниями гиперзвуковой крылатой ракеты. Не смотря на то, что американская сторона сомневается в том, был ли взрыв ядерным, они уверены, что в нем присутствовали радиоактивные элементы.

Напомним, О взрыве в Архангельской области стало известно 8 августа. По данным СМИ, шесть пострадавших при взрыве и пожаре получили серьезные дозы радиации и доставлены в Москву самолетами санитарной авиации.

Ночью 10 августа государственная российская корпорация «Росатом» заявила, что во время испытаний взорвалась ракета, в двигателе которой использовалось радиоактивный изотопный источник питания.

Министерство обороны России в первом сообщении утверждало, что в атмосферу не попали никакие вредные вещества.

При этом отдел гражданской защиты администрации города Северодвинск сообщил, что расположенные в черте города датчики зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона.

13 августа, через пять дней после взрыва, российские власти впервые официально признали, что «уровень радиации в Северодвинске кратковременно превышал фон в 4-16 раз».