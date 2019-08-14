Вчера, 13 августа, на железнодорожном вокзале Николаев-Пассажирский произошел пожар в локомотиве поезда «Интерсити» сообщением Херсон-Киев, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К месту вызова были направлены два отделения 4 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГосЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию установлено, что горит кабина тепловоза и генераторный отсек. Локомотив сразу отцепили и отогнали на безопасное расстояние. На тушение огня подан генератор пены средней кратности и два водяных столп на охлаждение. Уже в 17:42 пожар был локализован и ликвидирован в 17:52 на площади 25 м кв.

От ГосЧС задействовались 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Дополнительно привлекалась ведомственная пожарная охрана и пожарный поезд от железнодорожного вокзала.