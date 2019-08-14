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За минувшие сутки, 13 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил двенадцать обстрелов:

неподалеку Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Новогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотроицкого - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия;

вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

в районе Пивденного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 1 обстрел вблизи Песок из стрелкового оружия.
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