За минувшие сутки, 13 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил двенадцать обстрелов:
неподалеку Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
дважды в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Новогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Новотроицкого - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;
неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия;
вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;
неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия;
вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
в районе Пивденного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь с нашей стороны не зафиксировано.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 1 обстрел вблизи Песок из стрелкового оружия.
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