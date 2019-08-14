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В ночь с 13 на 14 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 5 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Черниговской области обесточены 105 населенных пунктов, Львовской - 40, Черновицкой - 26, Киевской - 24 и Житомирской - 10.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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